В Улан-Удэ встретили чемпионов мира по танковому биатлону 2020 года

Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько – эти имена записаны в золотую историю танковых войск России







В Улан-Удэ накануне встретили с подачей «хлеба-соли» и белой пищи победителей чемпионата мира по танковому биатлону 2020 года - командира танка Сергея Михеева, механика-водителя Баина Бодеева, наводчика-оператора Павла Золотько, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Чемпионов поприветствовал заместитель командующего 36-й армии по военно-политической работе Игорь Сокол. От правительства Бурятия в церемонии принял участие вице-премьер Петр Мордовской.



«От имени главы Бурятии Алексея Цыденова поздравляю экипаж и командиров танкового батальона мотострелковой бригады с победой в международных соревнованиях «Танковый биатлон 2020» и выражаю вам огромную благодарность за высочайшее профессиональное мастерство, владение военной техникой, сплоченность и несгибаемую волю к победе. Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько – эти имена записаны в золотую историю танковых войск Российской Федерации. Мы очень гордимся, что танковый экипаж из Бурятии стал лучшим в мире. Вами гордится 36-я армия, Восточный военный округ, вся республика, вся страна. Это достойная победа», - сказал он.



В заключение от имени экипажа выступил командир танка Сергей Михеев: «Мы принесли эту победу командой, для вас, для всей Бурятии, все сделали, что было в наших силах».



Фото: egov-buryatia.ru



