В трех регионах проходит акция «Знают даже дети»

Так называется книжка-раскраска, которую распространяет в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье упрдор «Южный Байкал»



Сотрудники управления дорог «Южный Байкал», выпустившие книжку-раскраску для детей, в которой рассказывается об основных правилах дорожного движения, стали инициаторами акции «Знают даже дети», сообщили в пресс-службе управления.



Отличие издания от многих других в том, что в нем есть стихи, благодаря которым дети легко смогут запомнить, как вести себя на дороге. Раскраска поможет ребятам выучить сигналы светофора. Брошюра рассчитана на дошкольников и младших школьников. Авторы книжки-раскраски хотели, чтобы родители, используя этот материал, еще раз смогли объяснить своим детям, как важно маленьким пешеходам знать и соблюдать эти простые правила. Книжка бесплатно распространяется на автозаправочных станциях, расположенных вдоль федеральных автодорог, а также в образовательных учреждениях.



Добавим, что в прошлом году на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Южный Байкал» в нормативное состояние приведено свыше 150 км автодорог, в 2020 году будет обновлено еще 146 км. В этом году специалисты смонтировали современные светофоры типа Т-7 с желтым мигающим сигналом, светофоры с кнопкой вызова, металлическое барьерное и пешеходное ограждения, установили новые дорожные знаки, а также оборудуют локальным электроосвещением автобусные остановки и пешеходные переходы на неосвещенных участках дорог. Все эти меры призваны сократить количество аварий и сделать дороги трех регионов безопаснее для всех.



В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трех субъектов РФ (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это автомобильные дороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, а также участок Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 100 по 719 км.



Фото: fedroad-bur.ru

