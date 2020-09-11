В Улан-Удэ фиксируются случаи грабежей одиноких бабушек

Преступники представляются сотрудниками коммунальных служб и разносчиками газет



В Улан-Удэ за последние две недели в Улан-Удэ зафиксировано четыре факта грабежей одиноких пожилых женщин. Злоумышленники под различными предлогами заходят в жилье пенсионеров и похищают ценное имущество. Владелица одной из квартир подверглась подобному нападению дважды, сообщили в МВД по Бурятии.



В трех случаях неизвестные представились хозяйкам сотрудниками коммунальных служб, пришедшими для поверки счетчиков. В последнем - разносчиками бесплатной газеты. Попав в квартиру, они связали 95-летнюю владелицу. Затем обыскали дом и похитили золотые украшения и часы.



Сотрудники полиции в настоящее время проводят розыск злоумышленников. Совместно с минсоцзащиты республики будут дополнительно организованы профилактические мероприятия среди пожилого населения.



Управление МВД России по Улан-Удэ призывает пенсионеров быть бдительными и не открывать двери незнакомцам независимо от того, кем они представляются. Также необходимо проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми на улице, особенно, если они настойчиво предлагают воспользоваться их услугами. Ни в коем случае не следует приглашать их к себе домой.



Также полиция просит граждан обратить внимание на безопасность своих пожилых родственников и соседей и побеседовать с ними о необходимости соблюдения мер личной безопасности.



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