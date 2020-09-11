В Улан-Удэ вновь устраняют последствия дождей

Вакуумки, мотопомпы и тонны песчано-гравийной смеси стали нынешним летом привычной чертой городского пейзажа



В Улан-Удэ городские службы переведены на усиленный режим работы из-за дождей. На улицах города задействовано восемь вакуумных машин и три мотопомпы, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Спецтехника откачивает лужи с проезжей части и мест остановок общественного транспорта. В частности, на ул. Ключевская в районе магазина «Интерьер» и рынка «Туяа». Также откачивают лужи на ул. Жердева – пр. Строителей (возле стоматологической поликлиники №2), у рынка Крестьянский на Мелькомбинате, на перекрестке ул. Трубачеева – Сахьяновой – Лебедева.



Кроме того, на ул. Красной звезды на месте промыва высыпано 10 тонн песчано-гравийной смеси, промыв устраняет мини-погрузчик.



Между тем, соцсети полнятся фото и видео о последствиях сильного дождя. В частности, о провалившейся в промоину иномарке на подъеме к площади Славы (около медфака БГУ). Инцидент произошел сегодня рано утром.



Нынешнее дождливое лето, увы, доказывает, что коммунальная инфраструктура города плохо готова к ударам стихии.



Напомним, сообщить о скоплениях воды на улицах города можно в диспетчерскую МБУ «Комбинат по благоустройству» по телефону – 44-46-77, а также в районные администрации: Железнодорожный район – 44-85-25; 44-89-44, Октябрьский – 43-64-81, Советский район– 21-37-21, 21-42-42.



Фото: ulan-ude-info.ru

