Руководитель «Бурятрегионавтодор» уволился по собственному желанию

К исполнению обязанностей руководителя учреждения приступил первый заместитель руководителя Игорь Петров
Руководитель государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» Евгений Дюртеев уволился по собственному желанию с 10 сентября, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
К исполнению обязанностей руководителя учреждения приступил первый заместитель руководителя Игорь Петров.
Фото: Евгений Дюртеев /egov-buryatia.ru/mintrans
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