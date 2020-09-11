Руководитель «Бурятрегионавтодор» уволился по собственному желанию

К исполнению обязанностей руководителя учреждения приступил первый заместитель руководителя Игорь Петров









Руководитель государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» Евгений Дюртеев уволился по собственному желанию с 10 сентября, сообщила пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



К исполнению обязанностей руководителя учреждения приступил первый заместитель руководителя Игорь Петров.



Фото: Евгений Дюртеев /egov-buryatia.ru/mintrans

