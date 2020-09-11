Бурятия поможет выпускникам детдомов в получении образования

Глава республики и председатель Всероссийского содружества выпускников детдомов подписали соглашение о сотрудничестве



Социализация, образование и интеграция детей-сирот в общество в целом. Такова главная цель соглашения о взаимодействии, которое подписали сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Соглашение подразумевает помощь детям сиротам. Не секрет, что у нас много проблем в этой сфере, одна из основных – это вопрос жилья, но мы планомерно движемся к ее решению. На этот год из республиканского бюджета на обеспечение детей-сирот выделено 200 миллионов рублей. Таких средств из республиканского бюджета никогда ранее не выделялось», - отметил Алексей Цыденов.



Также на поддержку приемных и опекунских семей выделяется ежегодно около 600 миллионов рублей. Сейчас в Бурятии в приемных и опекунских семьях воспитывается около 5,2 тысячи детей или 93% от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей.



«Сегодня по итогам совместного обсуждения мы приняли решение поддерживать детей-сирот также в получении ими средне-специального и высшего образования. Будем вести целенаправленную системную работу в образовательных учреждениях, чтобы детей-сирот вели от начала учебного процесса с последующим трудоустройством», - добавил глава Бурятии.



Как рассказал, в свою очередь, председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев, Бурятия стала одним из первых регионов, где было подписано соглашение о сотрудничестве о помощи детям-сиротам в получение образования и последующего трудоустройства.



«С правительством республики у нас выстроена правильная, и самое главное, качественная работа. Поэтому, я уверен, что реализация соглашения будет работать на благо детей сирот, живущих в республике. Очень важно, когда тебя слышат и по максимуму стараются помочь. Что касается сегодняшнего соглашения, то работа предстоит обширная. Мы все привыкли говорить о том, что жилье для ребенка-сироты – это самое главное. Но самое главное это, все-таки, получение образования для дальнейшего трудоустройства, а роль властей и общественников помочь человеку в этом», - подчеркнул Альберт Сарбалаев.



Фото: egov-buryatia.ru



