В Бурятии бывший коллектив театра-студии «Этап» остался без пенсионного стажа

Организация просуществовала в рамках концертной деятельности 17 лет, а потом превратилась в «компанию-призрак»



Как гласит известная китайская поговорка: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». В правдивости этой народной мудрости лично убедились бывшие работники театра-студии «Этап» при Республиканском центре народного творчества Минкультуры Бурятии.



Организация просуществовала в рамках концертной деятельности 17 лет - с 1990 по 2007 год. В 2007 году она ликвидирована учредителем, превратившись в «компанию-призрак». Вместе с этим лишился пенсий и коллектив организации.



С песней по жизни



Театр-студия «Этап» создан в сентябре 1990 года как подразделение государственной организации культуры «Республиканский центр народного творчества» (РЦНТ) Минкультуры РБ. Небольшой творческий коллектив возглавлял художественный руководитель Геннадий Попов. Он специализировался на патриотических песнях и к этому времени имел все регалии, будучи лауреатом Всесоюзного конкурса авторской песни. В том же году театр зарегистрирован в Октябрьском райисполкоме г. Улан-Удэ, а спустя четыре года поставлен на учет в налоговую службу. Пока «Этап» собирал концерты и участвовал в продвижении патриотических песен в регионе, тогдашний директор РЦНТ Николай Мадуев ушел на пост министра культуры, а на его место пришла Надежда Донсоронова.



Как рассказывает Геннадий Попов, «отношения с ней у коллектива сразу не сложились». Возможно, вопрос, как это обычно бывает, уперся в деньги. По словам Геннадия Попова, на создание и развитие Театра-студии «Этап» по сложившейся тогда практике - по ходатайству Минкультуры - Минфин РБ якобы выделил РЦНТ 50 тыс. рублей. Напомним, что речь идет о старых рублях, покупательная способность которых была гораздо выше сегодняшних (популярный тогда автомобиль «ВАЗ» стоил около 6 тыс. рублей).



- Но в итоге мы ни рубля не получили, а деньги испарились в неизвестном направлении, - сетует Геннадий Попов.



Добавим, что экс-руководитель РЦНТ Надежда Донсоронова утверждает, что 50 тысяч организации не выделялись.



- Они ничего не докажут, нет таких документов, - сообщила она «Номер один».



Сейчас действительно сложно говорить об этом, времена были 90-е, «лихие», и бюджетные деньги тогда «крутили» на всех уровнях. Поскольку в России при переходе к новым рыночным отношениям фактически не было контролирующих структур. Да и за давностью лет это уже мало кого интересует. Просто остался неприятный осадок.



В итоге конфликт коллектива и учредителя длился много лет, пока «Этап» не пошел по процедуре ликвидации как юрлица в 2007 году. Ликвидатором, согласно порталу list-org, выступила Надежда Донсоронова.



И все бы ничего, но когда Попов стал оформлять себе пенсию, то выяснилось, что 17 лет стажа, что он отдал театру, у него вычеркнуты. Вместе с надеждами на пенсию. Пенсии в обычном понимании у него нет. Он получает какие-то жалкие 9 тысяч, и шансов что-то исправить у него немного.



Нулевой этап



Из Пенсионного фонда Попову прислали квитанцию, из чего выходило, что у него имеется нулевой этап в его трудовой деятельности. Вот такая грустная игра слов - ведь организации «Этап» якобы в карьере мужчины не было в помине. А на нет и пенсионного стажа нет. Хотя в трудовой книжке того же Геннадия Попова указана дата и приема, и увольнения из организации - 1990-2007 годы. Как известно, до повсеместного использования в России персонифицированного учета в 1997 году при утере документов организации подтвердить и восстановить стаж можно по показаниям свидетелей. Однако учредитель Надежда Донсоронова в телефонном разговоре с «Номер один» фактически поддержала позицию Пенсионного фонда - по ее словам, «они очень мало работали».



С другой стороны, не бывшему представителю РЦНТ судить о том, какую пенсию должны получать люди творческих профессий. К тому же никуда не деть тот факт, что люди работали 17 лет в организации, которую позже сама же Дансоронова и ликвидировала. Ведь нельзя ликвидировать то, чего якобы не существовало. Хотя, добавим, что многие документы по «Этапу» утеряны.



В этой истории, судя по всему, много чего личного: сложных взаимоотношений бывшего руководства РЦНТ и коллектива театра-студии «Этап», явных ошибок самих работников, у которых имелись иллюзии относительно справедливости начисления пенсий.



Непонятно также, если дошло до явного конфликта коллектива и учредителей, то почему так долго тянули, доведя ситуацию до края? У людей фактически отняли пенсионное прошлое и будущее. Увольнение коллектива в 90- или 2000-е годы могло бы решить проблему – по крайней мере, люди тогда занялись бы другой деятельностью. А не оказались у разбитого корыта на старости лет. Ведь пенсия в 9 тыс. рублей выглядит форменным издевательством. И ситуацию с теми людьми, кто оказался на грани голода, нам сегодня пытаются представить в русле басни «Стрекоза и муравей»: «Ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши!».



Между тем плясать в условиях полуголодного существования могут немногие. По состоянию на июль 2020 года в Бурятии получают пенсии 264 тыс. 205 пенсионеров. А таких как Геннадий Попов, живущих на пенсию в размере прожиточного минимума (установленного для пенсионеров в размере 9200 рублей) - несколько десятков тысяч.



Фактически речь идет об абсолютно нищих людях. Которые не могут обеспечить даже самые элементарные потребности в оплате ЖКХ или здоровой пище и качественной медицине. Но даже если Попов и добьется через суд признания «потерянного стажа», то, по его словам, ему «добавят максимум пятерку».



Что, по сути, ничего кардинально не решает, он все равно не вырвется из нищеты. Наша богатейшая ресурсами страна превратилась в территорию безумной жестокости властей по отношению к собственным гражданам, оказавшихся за бортом пенсионной реформы.



Дмитрий Родионов, «Номер один».