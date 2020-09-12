В Бурятии ТГК-14 хочет повысить температуру воды

Республика готовится к новому отопительному сезону



Организована работа комиссий по подготовке, Минстрой республики каждую неделю проводит совещания с муниципалитетами, где рассматривают проблемные моменты. Проведена инвентаризация всех котельных в Бурятии независимо от формы собственности. Идет мониторинг схем теплоснабжения.



Неожиданной новостью для жителей г. Улан-Удэ стало то, что ПАО «ТГК-14» задумало провести повышение температуры воды, выходящей с городских ТЭЦ.



«Для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения потребителей ПАО «ТГК-14» планирует в зоне источников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 повысить температуру сетевой воды свыше 100 градусов», - отмечает Алена Азаревич, руководитель муниципальной жилищной инспекции г. Улан-Удэ.



Ранее отмечались проблемы по поддержанию расчетного температурного графика, что, как разъясняет Алена Азаревич, было связано в основном с техническими ограничениями по принятию тепловыми энергоустановками потребителей теплоносителя повышенной температуры.



У части улан-удэнских потребителей не было системы смешения, необходимой для снижения температуры теплоносителя. Кроме того, большинство домов имеют открытую, а не закрытую схему присоединения к горячему водоснабжению без автоматических регуляторов температуры. Поэтому при повышении температуры теплоносителя свыше 100 градусов у потребителей в кранах будет происходить вскипание теплоносителя. Это опасно ожогами.



По словам руководителя жилинспекции, температура горячей воды в месте водоразбора должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов.



Недавно многие «управляшки» и ТСЖ получили предписания на установку автоматических регуляторов в 373 многоквартирных домах. В мэрию представлены графики установки регуляторов. Дело на контроле у мэра г. Улан-Удэ.



Также по состоянию на 1 сентября в столице республики надо было установить 1038 клапанов смешения (665 уже установили).



«Все надо привести в соответствие. Это обязательные требования закона. Мы будем на этом настаивать, требовать, потому что не должны допустить угрозы жизни, здоровью. Не дай бог, чтобы кто-то обжегся. Тем более обещают 110 градусов», - говорят в МЖИ.