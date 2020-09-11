Омбудсмену Бурятии пришлось бороться с «раздвоением» недвижимости

Жительнице Улан-Удэ начисляли двойную плату за капремонт по одному объекту - до его реконструкции и после нее
Омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова помогла жительнице Улан-Удэ избавиться от двойного начисления платы за капитальный ремонт. Горожанка стала жертвой реконструкции, проведенной по собственному желанию.
Она реконструировала принадлежащее ей здание. В результате этого изменились площадь и другие характеристики объекта. Как законопослушный гражданин, владелица недвижимости поставила изменившийся объект недвижимости на кадастровый учет. В ЕГРН содержались сведения, как о ныне существующем объекте, так и о здании до реконструкции. В итоге платежи в Фонд капремонта удвоились.
По запросу омбудсмена сведения об объекте были актуализированы, но женщине продолжали начисление платы за капитальный ремонт в отношении двух объектов недвижимости: до и после реконструкции.
Лишь по результатам рассмотрения письма уполномоченного по правам человека и документов заявителя Фонд капремонта «лишний» лицевой счет заявителя закрыл, начисления взносов и пени аннулированы, сообщили в пресс-службе республиканского омбудсмена.
Фото: pixabay.com
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