Проезд подорожает?

Депутаты горсовета обсудили с перевозчиками ситуацию с общественным транспортом



Народные избранники рассмотрели проект, внесенный городской администрацией, о повышении цен за проезд на общественном транспорте.



На заседании комитета городского хозяйства Улан-Удэнского городского Совета депутатов народные избранники обсудили один из самых острых вопросов.

Цены на проезд в общественном транспорте не оставили равнодушными ни одного депутата – обсуждение этого вопроса на заседании комитета городского хозяйства затянулось, поскольку все хотели разобраться, почему проезд должен дорожать вообще и именно на три, четыре или шесть рублей.



Председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев напомнил, что действующие тарифы на проезд в трамваях, автобусах и маршрутках были установлены в 2016 году.



- Тарифы рассчитаны с учетом роста цен на материально-энергетические ресурсы с учетом индексации заработной платы. Проект решения рассмотрен на заседании тарифной комиссии администрации города. По результатам рассмотрения решено данный вопрос вынести на рассмотрение Улан-Удэнского городского Совета, - доложил Юрий Ткачев.



В качестве обоснования повышения стоимости проезда в трамваях были названы: изменение объема перевозок, изменение подвижного состава, возросшие расходы на электроэнергию, ремонт.



- С 2016 года значительно увеличился пассажиропоток в городе (с 10,6 млн до 12,8 млн человек в год). Вырос трамвайный парк - с 58 до 73 трамвайных вагонов, что влечет за собой необходимость в содержании и обслуживании новых единиц подвижного состава, - сообщил Юрий Ткачев.



Проезд в маршрутках также предложено повысить с 20 до 24 рублей, то есть на 20%. Проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения автомобильным транспортом в Улан-Удэ предложено повысить с 22 до 28 рублей. Таких маршрутов, к слову, в городе всего два – 134 и 135, перевозками занимается МУП «Городские маршруты».



- С 20 до 24 предлагаете, с 15 - до 18, а тут с 22 - до 28, на 6 рублей. Что-то никакой я логики не вижу, чересчур много вы хотите. Здесь вопрос большой будет. С коллегами мы разговаривали, жители обращались еще когда предварительно информация была, они уже обеспокоены. Этот вопрос рассматривать есть необходимость, нет? Повышение аж под 30%. Уже сомнения большие. Мы должны рассмотреть этот вопрос. Такого повышения однозначно не должно быть, - выразил недоумение председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



Подорожание объяснили главным образом повышением цен на ГСМ и запчасти. Помимо этого, выросли цены в магазинах и на коммунальные услуги, а это требует и роста оплаты труда водителей.



- Я регулярно езжу на автобусах, не соблюдается чистота, билеты я ни разу в глаза не видела, - высказалась депутат Елена Вахрушкинова, - Не учтено абсолютно ничего, а мы сейчас говорим, что повесим на людей тариф в 24 рубля, а с этого частники практически не платят налоги.



Депутат Дмитрий Турченюк предложил сохранить для населения прежний тариф на трамвае. Такой вариант МУП «Управление трамвая» не поддержало, объяснившись так: на трамваи также нужны средства, а разрыв между 15 и 24 рублями еще сильнее увеличит нагрузку на электрический вид транспорта.



Однако есть загвоздка – согласно действующему законодательству, если срок действия договора с перевозчиками кончится до того, как будет принято решение депутатов по новому тарифу, то перевозчики имеют право перейти с регулируемого тарифа на нерегулируемый, что уже сделали три маршрута в городе. При внедрении нерегулируемых тарифов цена за проезд в одну сторону может подняться до 28 и даже до 42 рублей. По крайней мере такой тариф был заявлен перевозчиками осенью прошлого года.



- Мы должны принять этот регулируемый тариф, который нам предлагает администрация города, чтобы остановить рост выше 20%. Тогда он хотя бы будет сдержан. Мы разговаривали с жителями, многие соглашались, что выживать все-таки надо всем, - считает депутат Виктор Ефремов.



Подвел итоги заседания депутат Сергей Бурдиков.



- Пока все-таки полной и окончательной проработки этого вопроса нет. Сомнения есть. Мы понимаем, что найти баланс очень сложно. С одной стороны, резкий рост сразу на 20%. С другой - мы видим, что прогноз по снижению числа перевозчиков стал ещё хуже из-за коронавируса. Да, этот удар по экономике для перевозчиков был смягчен за счет решения главы республики по выплатам компенсаций, но эта выплата разовая, а нужно работать дальше.



Работу по обсуждению тарифов на проезд депутаты продолжат - 9 сентября вопрос по тарифам вынесут на совместное заседание полного состава горсовета. После проект может войти в повестку сентябрьской сессии, где и будет принято окончательное решение.



Лариса Ситник, «Номер один».