Нарколог и лама попросили водителей Бурятии не пить

Дорожная акция была посвящена Всероссийскому дню трезвости



В Бурятии священнослужители Буддийской традиционной Сангхи России поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции, посвященную Всероссийскому дню трезвости. Сотрудники ГИБДД вместе с представителем Иволгинского дацана Чимит багшой и фельдшером наркологического кабинета Иволгинской районной больницы Еленой Зимиревой обратились к водителям с призывом к трезвому вождению.



Полицейские проинформировали автомобилистов о мерах административной и уголовной ответственности за данное нарушение, рассказали о дорожных авариях, произошедших по вине пьяных водителей.



Врач-нарколог напомнила о влиянии алкоголя на организм человека и последствиях систематического употребления спиртных напитков.



Представитель Буддийской традиционной Сангхи предупредил об ответственности водителя за жизнь и здоровье участников дорожного движения. «Не допускайте фактов управления транспортом в состоянии опьянения, ведь это может привести к печальным последствиям. Не подвергайте опасности себя, своих близких и окружающих вас людей», - добавил Чимит багша.



Также участников профилактической акции призвали проявлять гражданскую ответственность и сообщать о нетрезвых водителях в полицию.



Фото: 03.мвд.рф

