Курумканская прокуратура пошла против «Вконтакте»

Ведомству не понравилась ненормативная лексика и оскорбления в соцсети



Прокуратура Курумканского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» в свободном для неопределенного круга лиц доступе находится группа, распространяющая высказывания, содержащие ненормативную лексику, оскорбление человеческого достоинства, сообщает сайт прокуратуры Бурятии.



Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства.



Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещенной к распространению в Российской Федерации.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.



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