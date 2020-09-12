Приставы Бурятии заставили сельчанина убираться в лесу

«Черного лесоруба» обязали очистить лес от порубочных остатков



В Бурятии судебные приставы обязали «черного лесоруба» произвести очистку места незаконной рубки от порубочных остатков на территории Буйского лесничества. Такое требование в отношении 38-летнего жителя улуса Шибертуй, оставившего деляну неочищенной, выдвинуло Республиканское агентство лесного хозяйства.



В службе судебных приставов Бичурского отделения Управления ФССП России по Республике Бурятия в отношении лесоруба было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику было вручено требование об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной ответственности.



В результате требования, должник немедленно очистил территорию леса от порубочных остатков, состоящего из верхушек и обрезков комлевой части деревьев.



На сегодняшний день претензии к должнику со стороны лесхоза отсутствуют, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Отметим, что очистка от порубочных остатков необходима для поддержания экологического баланса и создания безопасных условий в лесу. В соответствии с Правилами пожарной безопасности при проведении очистки мест рубок осуществляются весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время, а также укладка порубочных остатков в кучи и валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывания. Однако при огневом способе очистки мест рубок работы должны быть завершены до начала пожароопасного сезона.



Фото: «Номер один»

