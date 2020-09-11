В Бурятии выбрали «Учителя года»

Им стала преподаватель русского языка и литературы гимназии №59 Улан-Удэ Елена Цыдыпова



В Бурятии звание «Учитель года», главный приз – серебряный лотос, инкрустированный кораллами и бирюзой, а также сертификат на 50 тысяч рублей завоевала преподаватель русского языка и литературы гимназии №59 в Улан-Удэ Елена Цыдыпова. Торжественное награждение победителей состоялось сегодня в здании правительства республики, сообщили в его пресс-службе.



В номинации «Учитель Бурятии – 2020» победителями стали учитель математики Верхне-Саянтуйской средней школы Тарбагатайского района Ирина Кожемякина, учитель истории и обществознания Хоринской средней школы №1 Иван Тугаринов, учитель изобразительного искусства средней школы №26 Улан-Удэ Юлия Колобова, учитель английского языка Баргузинской средней школы Вера Толстихина. Победители в этой номинации также получили ценные призы и сертификаты на 20 тысяч рублей.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил всех учителей за участие в конкурсе и отметил особый вклад преподавателей в развитие республики.



«Наши учителя все лучшие. Ковид поставил всех нас в совсем новые условия, но наши учителя с этим справились и результаты ЕГЭ это показали. Все мы знаем, как значима профессия учителя, все мы на долю процентов являемся результатом труда учителя, вложенного в нас. От себя лично выражаю благодарность всем участникам конкурса», - сказал Алексей Цыденов.



Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов также отметил, что, в этом году конкурс впервые проводился в дистанционном формате.



«Несмотря на это все прошло на высоком организационном уровне. Участники записывали свои уроки, мастер-классы и направляли членам жюри. Преград и сложностей не возникло. Надеемся, что уже в следующем году мы проведем в традиционном формате», - подчеркнул министр.



Напомним, республиканский конкурс «Учитель года Бурятии – 2020» проходил с 7 по 11 сентября и является отборочным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России». В республике впервые конкурс состоялся в 1992 году. Конкурс направлен на выявление эффективных образовательных практик, повышение педагогического мастерства. Начиная с 2000 года, республиканский конкурс проводится ежегодно. Через движение «Учитель года Бурятии» прошло более 600 человек. В этом году в конкурсе приняли участие 20 лучших учителей из районов республики и Улан-Удэ.



Официальным символом конкурса является цветок лотоса. В буддизме лотос – символ творческой силы, чистоты, чудесного рождения, духовного просветления и сострадания.



Фото: egov-buryatia.ru



