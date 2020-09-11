Правительство Бурятии взялось за тарифы на тепло в северных районах

Последнее повышение тарифа составило около 44%, поставив бизнес между выбором – повысить свои цены или закрыться



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил направить в северные районы Бурятии правительственную комиссию в состав, которой войдут представители минэкономразвития региона и Республиканской службы по тарифам.

Члены комиссии оценят сложившуюся в этих районах ситуацию с тарифами на теплоэнергию, их влияние на состояние дел малого и среднего бизнеса и подготовят возможные пути решения проблемы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Письмо предпринимателей северных районов с просьбой о помощи сегодня передал Алексею Цыденову председатель Северобайкальского городского Совета депутатов Андрей Невьянцев.



В обращении предприниматели жалуются на катастрофическую ситуацию, сложившуюся с тарифами на теплоэнергию. Так, по их информации за три с половиной года тариф на тепло вырос с 1219,2 рубля до 3513,36 рубля за гигакалорию. Последнее повышение тарифа составило около 44%. При этом, с 1 июля 2020 года в городе начал действовать дифференцированный тариф, при котором предприниматели и юридические лица платят по полному тарифу, а физические лица оплачивают 2429,90 рубля за гигакалорию. Разница между тарифами возмещается поставщику тепловой энергии республиканским бюджетом. Повышение тарифа затронуло и увеличило финансовую нагрузку на предпринимателей и юридические лица. Так, по расчетам бизнесменов расходы на отопление будут занимать от 25 до 50 % общих расходов каждого предприятия.



Предприниматели считают, что для того, чтобы иметь возможности покрывать расходы на тепловую энергию, они будут увеличивать цены на товары и услуги. Часть представителей малого и среднего бизнеса всерьез опасаются, что будут вынуждены закрыться. Все это, в конечном итоге, негативно скажется на жителях города и его экономике.



Фото: egov-buryatia.ru



