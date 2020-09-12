Прирост случаев заболевания коронавирусом в Бурятии остается стабильным

За последние сутки в республике выявили еще 48 случаев заражения



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 12.09.2020 зарегистрировано 5844 (+48) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 3376.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4877 человек, умерло 59 человек. Проходят лечение в стационарах республики 427 больных. На амбулаторном лечении находится 481 пациент.



Из 48 новых случаев COVID-19: 18 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 2289 человека, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 109 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 12 сентября, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 427 пациентов, из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 900 коек, занято – 454, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 427, свободно 446 коек. Занятость коечного фонда составляет 50,4 %.



На 08:00 ч. 12.09.2020 проходит амбулаторное лечение 481 пациент с COVID-19, легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 4877 (+50) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 59 человек.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 5 чел., на ИВЛ 2 пациента, в т.ч. старше 65 лет – 2.



В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 8 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 5 чел.



В 2 обсерваторах на 08:00 ч. 12.09.2020 г. находится 30 человек.



В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организациях (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», ООО «Диагрупп» за сутки проведено исследований от 2670 человек, с нарастающим итогом – 320 257 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 145 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 47 711 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



Фото: pixabay.com



