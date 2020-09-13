В Бурятии женщина, болевшая СОVID-19, прошла диспансеризацию с ребенком

В результате шесть врачей сейчас находятся на самоизоляции



В Бичурском районе напряженная ситуация с коронавирусом. Глава Бичурской ЦРБ Бато Цыбенов был вынужден обратиться к жителям района с предостережениями.



"Уважаемые земляки! Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в нашем районе неблагоприятная. На сегодняшний день 17 человек болеют, около двух сотен контактных лиц, в том числе и медицинские работники. Переведены на дистанционное обучение 2 школы и 2 учреждения дополнительного образования.

Мы постоянно напоминаем, во всех средствах массовой информации говорится, что необходимо соблюдать меры предосторожности: масочный режим, дистанцирование, чаще мыть руки и при появлении признаков ОРВИ надо вызывать врача на дом, не посещая больницу, чтобы не подвергать опасности окружающих людей. Так и получилось, что жительница района обратилась к терапевту с признаками ОРВИ в поликлинику, была направлена в кабинет инфекционных заболеваний, где был взят анализ на СОVID-19. Но прежде она прошла диспансеризацию с ребенком и в данное время 6 врачей находятся на самоизоляции», - приводит слова главврача паблик «Бичура-инфо».



С понедельника, 14 сентября, по решению оперативного штаба, в ЦРБ прием врачей будет вестись только строго по предварительной записи. Временно, до улучшения ситуации приостановлена плановая госпитализация, медицинские осмотры, диспансеризация.



«Смягчение режима ограничений не означает, что пришло время расслабиться. Ношение масок и перчаток в общественных местах, гигиена рук, соблюдение дистанции – это главные правила профилактики. И в случае появления признаков ОРВИ вызывайте участкового врача на дом. Только так мы может защитить себя и своих близких, предотвратить дальнейшее распространение этой болезни. Берегите себя и своих близких!" – призывает Бато Цыбенов.





