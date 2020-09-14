Экспортом монгольского мяса занялся МИД страны

Несмотря на наличие 70 млн голов скота, Монголия до сих пор не стала страной-экспортером мяса



В министерстве иностранных дел Монголии состоялось второе заседание Совета по поддержке экспорта на тему «Меры по увеличению экспорта и вывоза мясопродуктов», сообщает



Открывая встречу, министр иностранных дел Н.Энхтайван отметил, что, несмотря на увеличение поголовья скота в среднем на 5 миллионов голов в год, достигнув более 70 миллионов голов скота, Монголия до сих пор не стала страной-экспортером мяса.



Он также подчеркнул важность увеличения экспорта мяса в северные и южные соседние страны в ближайшее время, а в перспективе поставлять в страны АСЕАН и Ближнего Востока.



«Необходимо работать с единой политикой увеличения экспорта и выхода на мировой рынок монгольского мяса как экологически чистого продукта. Действия и деятельность, продиктованные мелкими интересами, негативно скажутся на репутации и экономических выгодах экспортно-ориентированной продукции», - сказал он.



Представители министерства продсельхоза, Главного управления профессиональной инспекции, Главного управления ветеринарии, управления по стандартизации и метрологии и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии выступили с докладами и договорились разработать срочный план решения актуальных вопросов, обсуждавшихся на заседании.



Совет по поддержке экспорта был создан в 2019 году распоряжением премьер-министра для координации межотраслевой деятельности по реализации программы «Монгольский экспорт», утвержденной постановлением правительства в 2018 году. Совет возглавляют министр иностранных дел и заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.



Фото: montsame.mn В министерстве иностранных дел Монголии состоялось второе заседание Совета по поддержке экспорта на тему «Меры по увеличению экспорта и вывоза мясопродуктов», сообщает МОНЦАМЭ Открывая встречу, министр иностранных дел Н.Энхтайван отметил, что, несмотря на увеличение поголовья скота в среднем на 5 миллионов голов в год, достигнув более 70 миллионов голов скота, Монголия до сих пор не стала страной-экспортером мяса.Он также подчеркнул важность увеличения экспорта мяса в северные и южные соседние страны в ближайшее время, а в перспективе поставлять в страны АСЕАН и Ближнего Востока.«Необходимо работать с единой политикой увеличения экспорта и выхода на мировой рынок монгольского мяса как экологически чистого продукта. Действия и деятельность, продиктованные мелкими интересами, негативно скажутся на репутации и экономических выгодах экспортно-ориентированной продукции», - сказал он.Представители министерства продсельхоза, Главного управления профессиональной инспекции, Главного управления ветеринарии, управления по стандартизации и метрологии и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии выступили с докладами и договорились разработать срочный план решения актуальных вопросов, обсуждавшихся на заседании.Совет по поддержке экспорта был создан в 2019 году распоряжением премьер-министра для координации межотраслевой деятельности по реализации программы «Монгольский экспорт», утвержденной постановлением правительства в 2018 году. Совет возглавляют министр иностранных дел и заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.Фото: montsame.mn