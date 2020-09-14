Жительница Бурятии признана виновной в гибели своего ребенка на пожаре

Женщина ограничена в родительских правах в отношении двух других детей



В Бурятии Прибайкальский районный суд признал 27-летнюю местную жительницу виновной в гибели ее годовалого ребенка, сообщили в прокуратуре республики. А именно в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» и «уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем».



В суде установлено, что женщина с малолетними детьми 2014, 2016 и 2018 годов рождения проживала в арендуемом жилом доме в селе Турунтаево Прибайкальского района. В октябре 2019 года осужденная, затопив печь, ушла из дома по личным делам, оставив детей без присмотра. В результате падения раскаленного угля из печи на пол произошло воспламенение, в короткие сроки охватившее все помещение. Находившийся поблизости мужчина проник в дом и спас двоих старших детей, младшего спасти не удалось.



Суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.



Ранее по иску прокурора Прибайкальского района женщина ограничена в родительских правах в отношении детей.



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