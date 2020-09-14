Четыре предприятия Бурятии – финалисты премии «Экспортер года» от ДФО

Республика стала одним из лидеров ДФО по экспортным показателям







Крупные предприятия Бурятии - Улан- Удэнский авиационный завод, свинокомплекс «Восточно-Сибирский», Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, а также представитель малого и среднего бизнеса - компания «Мегаполис» стали финалистами всероссийской премии «Экспортер года», сообщает минэкономики республики.



«Бурятия стала одним из лидеров Дальневосточного федерального округа по экспортным результатам. Географическая структура товарооборота региона обусловлена близостью стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также спецификой сбыта продукции авиационной промышленности республики. Основными товарными группами в структуре экспорта являются минеральные продукты, машиностроительная продукция, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Победители примут участие в федеральном этапе премии «Экспортер года», - отметили в министерстве.



В номинации «Крупный бизнес» в число финалистов вошел свинокомплекс «Восточно-Сибирский» («Сибирская аграрная группа») - компания занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия. В конце 2019 года предприятие успешно прошло проверку Россельхознадзора на получение разрешения экспортировать свою продукцию на Филиппины, в Японию и Таиланд, а также во Вьетнам и страны Таможенного союза.



Второй финалист в этой же номинации - Улан-Удэнский авиационный завод (холдинг «Вертолеты России»), на котором производят вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Доля завода в общем объеме промышленного производства Бурятит достигает 30-40%, завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу.



В номинации «Новая география» победителем в ДФО стал Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. СЦКК производит сульфатную небеленую целлюлозу, картон и гофропродукцию, которая реализуется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголию, Японию и Афганистан.



В номинации «Трейдер года» в категории «Малое и среднее предпринимательство» Бурятию в финале представит компания «Мегаполис». Она специализируется на оптовой торговле и оказании маркетинговых, информационно-консультационных, транспортно-логистических услуг в области внешнеэкономической деятельности, занимается продвижением продукции тяжелой промышленности и машиностроения. Компания имеет договорные отношения с рядом производителей и торговыми домами заводов производителей, продукция которых тесно связанна с железнодорожным транспортом, в том числе в Китае и в Монголии.



«Мы поддерживаем наши крупнейшие предприятия, ведущие внешнеторговую деятельность. Кроме того, мы активно помогаем малому и среднему бизнесу выводить свою продукцию на зарубежные рынки. В своей работе правительство республики старается учесть все интересы и специфику промышленности, именно Бурятии, потому что, у нас есть то, чем мы сильны, и это надо развивать. И сегодняшние достижения в региональном этапе премии «Экспортер года» показывают результаты нашей совместной работы. От всей души поздравляю наших победителей и уверен, что они смогут достойно представить республику на федеральном этапе», - сказал глава республики Алексей Цыденов.



Компании из Бурятии примут участие во втором - федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от Российского экспортного центра (РЭЦ) и генерального партнера премии ПАО «Сбербанк». Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрация на зарубежном маркетплейсе, обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.



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