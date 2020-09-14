В Бурятии скончался 60-й пациент с COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 5937, снова открыт второй обсерватор



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5937. Это на 48 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ – 3438 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4939 человек, умерли 60 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Пирогова умер пациент 67 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией. Сопутствующие заболевания: перфоративная язва двенадцатиперстной кишки, осложненная перитонитом (проводилось оперативное лечение), постинфарктный кардиосклероз с хронической сердечной недостаточностью.



Из 48 новых случаев COVID-19: тринадцать человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3513 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 438 пациентов. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 500 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - трое больных старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 человек, старше 65 лет – восемь, на ИВЛ семь больных, старше 65 лет - четверо.



В двух обсерваторах находятся 54 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2244 человек, с нарастающим итогом – от 325 520 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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