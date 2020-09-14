В Бурятии на 7% снизилась преступность

Однако растут незаконный оборот оружия, вымогательства и скотокрадство







В Бурятии в январе – августе нынешнего года зарегистрировано 14 067 преступлений, что на 7,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (15 137), сообщили в прокуратуре республики.



Сократилось число краж (-14,1 %), в том числе с проникновением в квартиры (-30,8 %), разбоев (-42,9 %), хулиганств (-34,8 %), незаконных рубок лесных насаждений (-23,7 %). На 19,9 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,7 % (в январе – августе 2019 г. – 35,6 %).



В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+13,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+39,2 %). Возросло количество мошенничеств (+16,9 %), вымогательств (+36,4 %), а также краж скота (+24,7 %).



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.



Фото: «Номер один»

