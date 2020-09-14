В Забайкалье обеспокоены новым наступлением COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом достигло 5195, число летальных случаев – 63







В Забайкалье по данным на 13 сентября число случаев заражения коронавирусом достигло 5195. Из них 4464 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее число летальных случаев – 63, сообщает официальный краевой портал.



По словам главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапы, за последние сутки зафиксирован высокий темп прироста заболеваемости – 1,3%. Средний темп за неделю – около 1%. По предложению регионального Роспотребнадзора организатор массового мероприятия более 50 человек должен будет получать соответствующее разрешение у органов власти.



Организаторы массовых мероприятий обязаны соблюдать санитарные требования, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе.



В регионе уже развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19 в моногоспитале Читы. На базе городской клинической больницы №1, выполняющей функции моностационара по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, развернуты дополнительно 80 коек.



«В связи с увеличением пациентов с ковид-инфекцией, требующих лечения в стационаре, министерством здравоохранения принято решение о разворачивании дополнительных 80-ти коек. Все они располагаются на базе городской больницы №1. Отмечу, что койки будут открываться планомерно и пропорционально больным, поступающим в больницу с коронавирусом», - прокомментировала глава минздрава Анна Шангина.

Министр отметила, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, решение об открытии коек будет приниматься совместно с представителями Роспотребнадзора, оперативного штаба по коронавирусу и министерством здравоохранения региона. Общий фонд развертывания дополнительных мест может составить 1025 единиц.



Всего в моногоспитале действуют 220 коек в центральном корпусе для пациентов с коронавирусом. Дополнительные 80 коек принимают пациентов в терапевтическом корпусе.



Фото: 75.ru

