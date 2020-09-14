В Бурятии по вине неопытного водителя погиб пассажир иномарки

Молодой мужчина не справился с управлением «Митсубиши Лансер» и опрокинул машину



Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло накануне в Мухоршибирском районе Бурятии. Двадцатидвухлетний водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» (стаж вождения 1 год), следуя со стороны села Харашибирь в направлении села. Хонхолой не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП пассажир 1968 года рождения от полученных травм скончался в медицинском учреждении, сам водитель получил ушибы и после осмотра был отпущен.



За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошла 24 аварии с механическими повреждениями, в том числе одно ДТП с пострадавшими. Инспекторы ДПС выявили 352 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть автомобилистов за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД

