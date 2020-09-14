Бурятия признала вклад галериста

Константин Ханхалаев награжден медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»



Известный галерист Константин Ханхалаев за значительный вклад в развитие культуры и искусства Бурятии награжден медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили в региональном минкультуры.



Имя Константина Ханхалаева известно как в галерейном деле, так и в музыкальном и издательском бизнесе. Он является основателем всемирно известной Галереи «Ханхалаев» в Москве, которая в сентябре 2020 года отмечает свой 20-летний юбилей.



В пространстве галереи «Ханхалаев» собран большой круг творческих людей. Это живописцы, скульпторы и графики, такие как: Даши Намдаков, Зорикто Доржиев, Бато Дашицыренов, Бальжинима Доржиев, Бато Дугаржапов, Жамсо Раднаев, Доржи Пурбуев и другие.



За годы своей работы, галерея организовала более пятидесяти крупных проектов в российских музеях и арт-пространствах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Улан-Удэ, Иркутске, Томске, а также за рубежом в Великобритании, США, Китае, Франции, Японии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Монголии, Сингапуре, Гонконге и на Тайване. Галерея – постоянный участник крупных мировых выставок искусства: Арт-Майами (США), Арт-Экспо Нью-Йорк (США), Арт-Тайбей (Тайвань), Московский международный салон изящных искусств, Арт-Стейдж Сингапур и других.



Константин Ханхалаев один из немногих продюсеров, успешно продвигающих бурятское искусство. Благодаря его организаторским способностям, знаниям и любви к бурятскому искусству, на мировой арене зазвучали имена этно-певицы Бадма-Ханды Аюшеевой, скульптора Даши Намдакова, художника Зорикто Доржиева и других представителей художественного мира Бурятии и России.



Фото: minkultrb.ru

