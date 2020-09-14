В Бурятии спасатели искали одного, а нашли трех заблудившихся

Ушедшего за орехами мужчину потеряли родные, а два грибника оказались рядом с ним



В Бурятии 13 сентября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на повторные поиски 30-летнего мужчины в Прибайкальский район, сообщили в Республиканском агентстве по ГО и ЧС.



Мужчина ушел в лес за сбором ореха 12-го числа и заблудился. Свой телефон он оставил в машине. Спасатели еще раз опросили родственников и вышли на поиски.



Через два часа поисков потерявшийся был обнаружен вместе с двумя грибниками, которые также заблудились, но сообщать об этом никто не стал. Мужчина был передан сотрудниками БРПСС медикам, так как он провел ночь в лесу. Поиски завершены.



Фото: «ЛизаАлерт»

