В Улан-Удэ задержана врио гендиректора строительной компании

Ей инкриминируется злоупотребление при ведении долевого строительства







В Улан-Удэ задержана исполняющая обязанности генерального директора строительной компании. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



С 2015 года по 11 марта 2020 года между строительной компанией, юридическими и физическими лицами заключались договоры участия в долевом строительстве, согласно которым застройщик осуществлял строительство жилой застройки по улице Лебедева в Октябрьском районе Улан-Удэ, а участники долевого строительства финансировали строительство части многоквартирного жилого дома в объеме приобретаемых квартир. В свою очередь застройщик, согласно закону, полученные от участников долевого строительства денежные средства был обязан использовать для строительства многоквартирного жилого дома.



Однако, с начала строительства комплекса исполняющий обязанности руководителя компании, вопреки законным интересам организации и при отсутствии законных оснований неправомерно совершили отчуждение нескольких квартир (количество устанавливается) в пользу третьих лиц - поставщиков и подрядчиков, предоставив им соответствующие выгоды.



В результате противоправных действий обвиняемой, причинен существенный вред лицам, перед которыми данная фирма не смогла исполнить обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве.



В итоге 10 сентября сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели 8 обысков у фигурантов и сотрудников строительной компании в Улан-Удэ и в Кабанском районе.



Обвиняемая задержана в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.



Фото: «Номер один»



