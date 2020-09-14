Улан-Удэ отказывается от фекального трубопровода по дну Селенги

Вместо опасного для главного притока Байкала объекта проведут реконструкцию левобережных очистных



Городские власти Улан-Удэ решили провести реконструкцию левобережных очистных сооружений. Прошли торги. Таким образом, можно сказать, поставлена точка в будущем стоков Левого берега.



Напомним, долгое время витали планы построить по дну Селенги трубопровод для перекачки стоков на большие правобережные очистные сооружения Улан-Удэ. Последние проходят дорогостоящую модернизацию. Однако, как отметил директор «Водоканала» Жаргал Цыбиков, возник ряд препятствий. Они связаны с земельными участками, где мог бы пройти трубопровод.



Реконструкция правобережных очистных будет продолжена после корректировки проектной документации. К концу года ее обещают завершить. Дело в том, что в России изменились требования к степени очистки стоков, сбрасываемых в водные объекты. В прошлые годы на правобережных многое сделано – построены приемные камеры и несколько зданий.



Сейчас «Водоканал» заканчивает текущую работу по подготовке к зимнему периоду. По сетям водоснабжения сделаны 92 процента намеченных работ. А по канализационным сетям исполнение достигло 115 процентов – планы перевыполнены.



На котельную по ул. Лысогорской, находящейся в ведении «Водоканала», 16 сентября должен поступить новый котел. «Сразу после его поступления, начнется монтаж. Пока в работе находятся котлы №1 и 2. Необходимый запас угля создан», - сообщил Жаргал Цыбиков.



В ведении коммунального предприятия также находятся около 700 км водопроводных сетей, почти 500 км канализационных. Есть 713 водоколонок, 1500 пожарных гидрантов, 5 станций обезжелезивания воды, 15 водоналивных будок, перекачивающие станции и другое оборудование.



Хозяйство постоянно развивается, делая жизнь Улан-Удэ комфортнее. Например, один из важных проектов – мощный водовод на юго-запад города, где по генплану находится зона перспективной застройки.



Фото: ОНФ

