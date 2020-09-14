В Бурятии оштрафованы восемь строительных заводов

Производители асфальта, пенопласта, сухих смесей и железобетонных изделий нарушали экологическое законодательство



В Бурятии выявлены многочисленные нарушения природоохранных норм в деятельности восьми организаций, эксплуатирующих асфальтобетонные заводы и предприятий по производству сухих строительных смесей, пенопласта и железобетонных изделий, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Все проверенные предприятия допустили захламление производственной территории мусором, ненадлежащее хранение отходов, в том числе золошлаков, работали в отсутствие паспортов отходов I – IV классов опасности, не приняли своевременных мер для постановки на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, инвентаризации стационарных источников выбросов.



По результатам проверки прокурором руководителям юридических лиц внесены представления. Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности, предусмотренной статьями 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), 8.46 (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений) КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей.



В настоящее время организована работа по устранению нарушений.



Фото: «Номер один»

