Осеннее озеленение Улан-Удэ начнется 18 сентября

Оно будет проходить без большого количества людей, участников кампании будут «распылять»



В осеннюю озеленительную кампанию в Улан-Удэ высадят 8,5 тысячи саженцев. Из них 7 тысяч высадят под эгидой горлесхоза, а остальное посадят во дворах домов управляющие компании. Начавшиеся 18 сентября посадки завершатся 18 октября. Учитывая распространение коронавируса, озеленение будет проходить без большого количества людей. Участников кампании будут «распылять».



С учетом весенних посадок, по итогам 2020 года количество высаженных саженцев кустов, деревьев составит 24,5 тысячи штук. Высаживаются также и деревья-крупномеры. Это продолжение программы «Зеленый город», запущенной мэром города.



Столица Бурятии испытывает острую нехватку зеленых насаждений.



При норме в 10 квадратных метров зелени на горожанина, сегодня есть только 3,9. К 10 «квадратам» зелени городские власти намерены прийти в 2024 г.оду В горлесхозе отмечают, что есть четкий график и при его соблюдении, планы будут реализованы. Ранее высаженное успешно приживается. Этому способствовала, в том числе, благоприятная погода, которая стояла нынешним летом.



Фото: ulan-ude-info.ru

