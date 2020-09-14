В Улан-Удэ открываются учреждения допобразования

В кружки записались уже около 12 тысяч ребят



В Улан-Удэ сегодня открываются детские кружки. Об этом сообщает комитет по образованию Улан-Удэ. Речь идет о 17 учреждениях дополнительного образования со всеми филиалами.



Открытие происходит с соблюдением санитарных требований. Рекомендованная плотность обучающихся – полтора квадратных метра на одного ребенка. Предполагается, что в группах детей будет 15 человек или даже меньше. Организованы пропускные пункты, оснащенные бесконтактными термометрами. Везде есть дозаторы с дезинфицирующими средствами. Нет проблем с обеспеченностью масками.



Система допобразования Улан-Удэ может охватить 17 тысяч детей. Сейчас в кружки записались уже около 12 тысяч ребят. Запись продолжается. Ее можно пройти и в дистанционном режиме.



Для ответов на вопросы, дачи разъяснений, в Комитете по образованию работает «горячая линия» - тел. 21-21-64.



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