В Бурятии завершен сбор доказательств по делу Баира Жамбалова

Проведены более 10 сложных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей, прошло пять осмотров места ДТП



В Бурятии завершен сбор доказательств по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала республики Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую возле села в Батурино в январе 2020 года, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Напомним, вечером обвиняемый на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть, после чего на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений, причиненных водителем.



Баир Жамбалов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).



С учетом активного противодействия стороны защиты, попыток другого человека, находившегося в компании депутата, оговорить себя, а также неочевидного характера дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено 5 осмотров места происшествия. После этого организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия.



В настоящее время сбор доказательственной базы завершен. Потерпевший уже ознакомлен со всеми материалами уголовного дела.



Сейчас осуществляется ознакомление с уголовным делом обвиняемого и двух его защитников, после чего следствием будет сформировано обвинительное заключение, с которым уголовное дело подлежит передаче прокурору с целью последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Фото: «Номер один» В Бурятии завершен сбор доказательств по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала республики Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую возле села в Батурино в январе 2020 года, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Напомним, вечером обвиняемый на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть, после чего на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений, причиненных водителем.Баир Жамбалов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).С учетом активного противодействия стороны защиты, попыток другого человека, находившегося в компании депутата, оговорить себя, а также неочевидного характера дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено 5 осмотров места происшествия. После этого организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия.В настоящее время сбор доказательственной базы завершен. Потерпевший уже ознакомлен со всеми материалами уголовного дела.Сейчас осуществляется ознакомление с уголовным делом обвиняемого и двух его защитников, после чего следствием будет сформировано обвинительное заключение, с которым уголовное дело подлежит передаче прокурору с целью последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Как сообщал «Номер один », Баира Жамбалова сняли с поста вице-спикера Народного Хурала в мае нынешнего года. Уже в конце мая Баир Жамбалов подал в суд иск к Хуралу с требованием восстановить его на работе. Суд иск принял, однако отказался рассматривать его в порядке гражданского судопроизводства, переведя дело в разряд административных. В июле Советский районный суд Улан-Удэ отказал в удовлетворении иска бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова о восстановлении его в должности.Фото: «Номер один»