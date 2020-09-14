Мэр Улан-Удэ осмотрел место провала машины на Лимонова

Подрядчик ремонта пообещал, что подобные инциденты не повторятся



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел сегодня место ДТП, которое случилось11 сентября на улице Лимонова, где под машиной провалился асфальт. Авария произошла из-за того, что подрядчик провел работы по ремонту теплотрассы и не успел нормально заасфальтировать участок дороги из-за дождей, сообщили в городской администрации.



«Ответственность за сложившуюся ситуацию берет на себя подрядчик - мы с ним обговорили, подрядчик понимает ответственность. Как только погода установится, подрядчик заасфальтирует этот участок дороги. Жамсо Гармаев - мой заместитель, председатель Комитета по строительству, возьмет это дело на личный контроль. Вообще, у нас в городе не один такой провал, они случились в разных частях города - в основном это там, где проводились подобные ремонтные работы. Каждый провал, подмыв будет взят на прямой контроль и исправлен», - сказал мэр.



Работы по прокладке магистрального трубопровода на улице Лимонова ведет подрядчик – ООО «СК Олимп». Генеральный директор компании Евгений Доржиев объяснил, что с 5 по 6 сентября дорогу по улице Лимонова вскрыли, провели работы. А 10 сентября была произведена обратная засыпка, в ту же ночь пошел сильный ливень, из-за чего произошёл подмыв участка.



«Сейчас рисков нет. Этот объект - основная линия тепломагистрали на ПВЗ. Работы практически выполнены, по металлу все заканчиваем сегодня. Будем производить запуск, как и обещали, 15 сентября», - сказал Евгений Доржиев.



Напомним, тепло в дома горожан начнет поступать поэтапно с 15 по 25 сентября.



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