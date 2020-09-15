Москвичка поблагодарила спасателей Бурятии за поиски мужа

Мужчина с напарником потерялись в районе реки Китой Окинского района



Жительница Москвы на правила на имя начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александра Маркова письмо со словами благодарности за помощь в поисках мужа. Разумеется, она не перепутала МЧС с брачным агентством.



«Хочу выразить огромную благодарность спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, которые 7 сентября нашли моего потерявшегося в районе реки Китой в Бурятии супруга и его попутчика. И, конечно, огромное спасибо Вам, за такую быструю помощь», - написала москвичка.



Напомним, 6 сентября в 21:30 местного времени в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии поступило обращение от жительницы Москвы о том, что не вышел с водного маршрута на реке Китой в труднодоступной местности Окинского района ее супруг с напарником. Для проведения поисково-спасательных работ привлекалась авиация МЧС России с двумя спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на борту. Потерявшихся туристов в удовлетворительном состоянии спасатели нашли на берегу реки.



Фото: 03.mchs.gov.ru

