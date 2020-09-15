15.09.2020
В Бурятии сотрудники Россельхознадзора скрывали доходы

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора скрывали доходы

К дисциплинарной ответственности привлечены 30 государственных служащих

Прокуратура Бурятии выявила игнорирование антикоррупционного законодательства сотрудниками Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, дислоцированными на территории республики.

Государственные служащие при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указали не все доходы, объекты недвижимого имущества, открытые банковские счета, сообщили в прокуратуре.

Так, в одном случае работник занизил полученный дохода на 460 тысяч рублей, в другом – сокрыл доход супруги в размере 230 тысяч рублей. Один из инспекторов отдела сокрыл информацию о наличии в собственности 20 земельных участков.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры республики к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц.

Фото: Россельхознадзор
Россельхознадзор сотрудники прокуратура
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