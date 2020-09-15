В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5984

Число выздоровевших от коронавируса жителей республики превысило 5000



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5984. Это на 47 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ – 3463 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5008 человек, умерли 60 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 47 новых случаев COVID-19: девять - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3513 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 394 пациента. Из них 12 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 522 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - трое больных старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет – семь, на ИВЛ восемь больных, старше 65 лет - четверо.



В двух обсерваторах находятся 54 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1513 человек, с нарастающим итогом – от 327 033 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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