Бурятия экспортирует «калмыков»

Племенные бычки и телочки из Бичурского района востребованы в Казахстане
Бурятия второй год поставляет в Казахстан крупный рогатый скот калмыцкой мясной породы в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» второй год успешно реализуется в республике.
С начала нынешнего год на зарубежный рынок отправлено свыше 900 бычков и телочек, а в прошлом году – хозяйства продали иностранным партнерам более 2800 животных.
Ожидается, что до 2024 года объем поставок в денежном выражении должен увеличится до 2 миллионов долларов. В Бичурском районе Бурятии разведением племенного скота занимаются хозяйства «Победа», «Иверия», «Бичура Лес», сообщили в минсельхозе республики.
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?