Бурятия экспортирует «калмыков»

Племенные бычки и телочки из Бичурского района востребованы в Казахстане



Бурятия второй год поставляет в Казахстан крупный рогатый скот калмыцкой мясной породы в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» второй год успешно реализуется в республике.



С начала нынешнего год на зарубежный рынок отправлено свыше 900 бычков и телочек, а в прошлом году – хозяйства продали иностранным партнерам более 2800 животных.



Ожидается, что до 2024 года объем поставок в денежном выражении должен увеличится до 2 миллионов долларов. В Бичурском районе Бурятии разведением племенного скота занимаются хозяйства «Победа», «Иверия», «Бичура Лес», сообщили в минсельхозе республики.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

