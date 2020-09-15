15.09.2020
Бурятия экспортирует «калмыков»

Бурятия экспортирует «калмыков»

Племенные бычки и телочки из Бичурского района востребованы в Казахстане

Бурятия второй год поставляет в Казахстан крупный рогатый скот калмыцкой мясной породы в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» второй год успешно реализуется в республике.

С начала нынешнего год  на зарубежный рынок  отправлено свыше 900 бычков и телочек, а в прошлом году – хозяйства продали иностранным партнерам более 2800 животных.

Ожидается, что до 2024 года объем поставок  в денежном выражении  должен увеличится до 2 миллионов  долларов. В Бичурском районе Бурятии разведением племенного скота занимаются хозяйства  «Победа», «Иверия», «Бичура Лес», сообщили в минсельхозе республики.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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