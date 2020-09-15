В Бурятию из Монголии вернулись осужденные охотники

Они были приговорены к лишению свободы за незаконное пересечение границы, но освобождены условно-досрочно



В Бурятию из Монголии вернулись двое граждан Закаменского района республики, которые в октябре 2019 года, заблудившись в лесу во время охоты, пересекли российско-монгольскую границу и были задержаны пограничными органами Монголии, сообщили в пресс-службе омбудсмена Бурятии Юлии Жамбаловой.



В декабре 2019 года жители Бурятии были осуждены в соседней стране на 6 месяцев лишения свободы за незаконное пересечение границы и незаконное ношение оружия. После, по инициативе стороны обвинения приговор пересмотрен, наказание увеличено до 1 года 30 суток с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Представительство МИД России в Улан-Удэ через Генконсульство России в Дархане держало ситуацию на контроле. Генконсульство отслеживало ход судебных заседаний и контролировано соблюдение процессуальных норм в отношении россиян (в том числе с точки зрения их соответствия законодательству Монголии и международному праву), а также надлежащих условий содержания граждан. По поручению главы Бурятии, омбудсмен наладил тесное сотрудничество в целях защиты прав российских граждан, организовал постоянный контакт с родственниками осужденных.



В августе 2020 года по результатам комплекса принятых Генконсульством России мер ходатайства россиян об условно-досрочном освобождении рассмотрены монгольской стороной и удовлетворены.



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