Кругобайкальская железная дорога закрыта для всех поездов

Отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 – Байкал
В Иркутской области в связи со сложной аварийной обстановкой, вызванной неблагоприятными погодными условиями, с 14 до 20 сентября включительно отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 – Байкал, сообщила пресс-служба ВСЖД.
Байкальская пригородная пассажирская компания просит с пониманием отнестись к ограничительным мерам. О возобновлении движения на Куругобайкальской железной дороге будет сообщено дополнительно.
Фото: ВСЖД
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