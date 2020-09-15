Кругобайкальская железная дорога закрыта для всех поездов

Отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 – Байкал



В Иркутской области в связи со сложной аварийной обстановкой, вызванной неблагоприятными погодными условиями, с 14 до 20 сентября включительно отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 – Байкал, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Байкальская пригородная пассажирская компания просит с пониманием отнестись к ограничительным мерам. О возобновлении движения на Куругобайкальской железной дороге будет сообщено дополнительно.



Фото: ВСЖД



