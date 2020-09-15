Жительница Улан-Удэ дала отпор грабителю

Схватив его за ногу, она сняла с него одну кроссовку



В Улан-Удэ по подозрению в грабеже задержан 24-летний мужчина, который ранее неоднократно судим за грабеж и кражи, не имеет постоянного места жительства, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В середине июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже от 38-летней горожанки. Женщина рассказала полицейским, что проживает с семьей на первом этаже многоквартирного дома. Проснувшись ночью, она увидела в комнате незнакомого молодого человека. Поняв, что хозяйка жилища проснулась, незнакомец попытался скрыться через балкон, но женщина не растерялась и схватила его за ногу. После непродолжительной борьбы злоумышленник скрылся, потеряв кроссовок.



Женщина обнаружила отсутствие золотых изделий, двух сотовых телефонов, портативной колонки и дамской сумки, в которой находились документы и 3,5 тысячи рублей. Предварительно установлено, что злоумышленник проник в квартиру через открытый балкон. Похищенное имущество он частично продал, часть изъята полицейскими.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.



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