В Улан-Удэ приостановлена на 30 суток работа киоска «Шаур-Donald`s»

Основанием стали пять случаев острой кишечной инфекции среди покупателей шаурмы



В Улан-Удэ, по материалам управления Роспотребнадзора по Бурятии решением Железнодорожного районного суда приостановлена деятельность киоска «Шаур-Donald`s» на срок до 30 суток, сообщили в пресс-службе управления.



Основанием для контрольно-надзорных мероприятий явилась регистрация пяти случаев острой кишечной инфекции, в том числе сальмонеллезной этиологии, среди покупателей шаурмы.



При проверке в киоске установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований: на одном производственном столе обрабатывались продовольственное сырье и готовая пищевая продукция; отсутствовали горячее водоснабжение; товарно-сопроводительные документы на продовольственное сырье и готовую кулинарную продукцию; моечные ванны для мытья кухонного инвентаря; работниками предприятия своевременно не пройден медицинский осмотр и др.



В соответствии с КоАП РФ специалисты управления опечатали технологическое оборудование, используемое для приготовления пищевой продукции.



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