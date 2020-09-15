Оскорбления и закулисные игры: Народный Хурал Бурятии избирал председателей комитетов



Депутаты устроили перепалку в борьбе за должности, которые дают возможность работать в парламенте на постоянной основе





Депутаты Народного Хурала сегодня на сессии избирали председателей двух парламентских комитетов: Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку и Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям. Оба бывших председателя освободили свои кресла по собственному желанию.



Сначала депутаты взялись за аграрный комитет, которым ранее руководил Петр Носков. По регламенту спикер спросил у зала, какие будут предложения по кандидатурам. Предложения прозвучало два. Первое – от группы «Народный депутат», которое огласила Окасана Бухольцева.



- Группа «Народный депутат» предлагает Цыденова Александра Базарсадаевича, - сказала она и коротко пересказала его биографию: высшее образование в сельхозакадемии, был заведующим молочно-товарной фермы, работал в МВД, был главой Иволгинского района. Всегда уделял внимание развитию сельского хозяйства.



Второе предложение позвучало из уст Лариса Крутиян от имени фракции «Единой России»: Дмитрий Швецов. Подробностей о кандидатуре она рассказывать не стала. Впрочем, это сделал сам кандидат, рассказав о том, как он стоял у истоков местного самоуправления, участвуя в создании нормативной базы, о работе на должности замглавы Кабанского района и так далее.



К нему от представителей хуральской оппозиции нашлись вопросы. В частности, депутаты указали на отсутствие профильного образования и тот факт, что после избрания в Хурал Дмитрий Швецов выбрал себе для работы другой комитет, членом которого и являлся.



Но самым громким стало выступление депутата КПРФ Виктора Мальцева:



- Безусловно, люди все в Хурале уважаемые. Вопросы вам не задают, поскольку вы не специалист в области сельского хозяйства, - обратился он к Дмитрию Швецову. - Хочу напомнить вам: по той информации, которая у меня есть, вы были секретарем Кабанского райкома КПРФ. Были кандидатом в Госдуму от КПРФ. Вы сказали, что руководствуетесь рядом принципов. Я в своей жизни видел много руководителей и с большим уважением отношусь к людям, которые в своих принципах в первую очередь ставят порядочность и честность. Считаю, что человек, который бегает из партии в партию, из комитета в комитет не может вообще возглавлять комитет. Есть такое выражение историческое, что люди, жаждущие власти, лучше всего пользуются ею, но хуже всего служат ей. В данном случае считаю, что вы не достойны быть председателем комитета.



Выступление коммуниста вызвало неоднозначную реакцию у других парламентариев. Например, спикер Хурала Владимир Павлов, как и некоторые другие парламентарии, углядели в нем оскорбление кандидата.



- Есть у нас депутатская этика. Нельзя оскорблять друг друга. Я хочу вам сделать замечание. Пожалуйста не употребляйте в своем выступлении оскорбительные слова в адрес депутата, - сказал Владимир Павлов.



Депутат Михаил Гергенов же предложил более кардинальное решение:



- За оскорбление депутата Народного Хурала, который, тем более, идет на высокую должность, надо лишать слова до конца сессии, - заметил он.



Спикер согласился, но добавил, что такая мера будет применена при повторном оскорблении.



Полемика продолжилась и после того, как начали обсуждать кандидатов на должность председателя Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям.



Было выдвинуто три кандидата: бизнесмен Аркадий Цыбиков от «Единой России», журналист Намсарай Намсараев от группы «Народный депутат» и спортсмен Виталий Лыгденов от «Справедливой России».



Здесь полемика была не такая жесткая, как в случае с предыдущими кандидатами. Однако депутат Оксана Бухольцева все же указала коллегам на то, что такая публичная конфронтация не красит парламентариев.



- Не очень красиво мы выглядим, в том числе в глазах прессы, которая доносит наш моральный облик до жителей. Такое ощущение, что мы забыли, что представляем интересы жителей республики. Закулисные игры, группировки, кто с кем дружит… Создается ощущение, что мы работаем не на качество, а на удовлетворение личных амбиций, - говорила она.



В итоге по результатам тайного голосования председателем аграрного комитета избран Дмитрий Швецов, набравший 34 голоса (Александр Цыденов – 20 голосов). Председателем Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям избран Аркадий Цыбиков, набравший 33 голоса (Виталий Лыгенов – 17 голосов, Намсарай Намсараев – 5 голосов).



Фото: «Номер один»

