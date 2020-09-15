Более тысячи танкистов ВВО вышли на крупное учение в Бурятии

Они отработают элементы современного боя: «танковые качели» и «танковую карусель»



В Бурятии на полигоне «Бурдуны» началось учение с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округ. В настоящее время экипажи танков Т-72Б в составе подразделений, совершенствуют навыки боевой стрельбы, как днем, так и ночью, сообщает пресс-служба ВВО.



Кроме того, с личным составом проводятся дополнительные занятия по вождению боевых машин, оборудованию основных и запасных позиций.



По замыслу учения, танковые подразделения отработают различные тактические элементы современного боя, в том числе «танковые качели» и «танковую карусель».



Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Для разведки и обнаружения целей будут использованы многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня комплекс разведки управления и связи «Стрелец».



Помимо этого, танковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.



Всего в учении от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Бурятии, принимают участие свыше 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц вооружения, боевой и специальной техники.



Фото: function.mil.ru

