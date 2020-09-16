В Бурятии COVID-19 перешагнул рубеж в 6000 случаев

Вновь зафиксирован высокий суточный прирост больных - 71 человек, число контактных достигло 3667 человек



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 6055. Это на 71 случай больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ – 3516 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5076 человек, умерли 60 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 71 нового случая коронавируса: 23 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3667 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 391 пациент. Из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 528 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - трое больных старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет – пять, на ИВЛ десять больных, старше 65 лет - пять.



В двух обсерваторах находятся 47 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1968 человек, с нарастающим итогом – от 329 001 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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