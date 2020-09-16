В Улан-Удэ подвели первые итоги ремонта дорог

В этом году дорожной кампании уделялось повышенное внимание



В администрации Улан-Удэ прошло рабочее обсуждение итогов ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Итоги подводили мэр города Игорь Шутенков, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев, представители Комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», депутаты Улан-Удэнского горсовета и др.



Причины проволочек



В 2020 году в Улан-Удэ на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратили 700 млн. рублей. Эту сумму выделили на ремонт 27 автомобильных дорог, позже к ним добавили еще две улицы - Павлова и Толстого, которые ремонтируются на сэкономленные средства, сформировавшиеся по итогам торгов в начале года.



Как отметил заместитель мэра, председатель комитета по строительству Жамсо Гармаев, общая строительная готовность по нацпроекту «БКАД» оценивается в 90%.



- Из 29 дорог две приняты, 12 дорог прошли рабочую приёмку. В ближайшее время они также будут приняты в эксплуатацию. Такой большой объем ремонта для нашего города произошел впервые.



- Местных подрядных организаций оказалось недостаточно. В связи с коронавирусом все подрядные организации, которые традиционно завозили в Улан-Удэ рабочую силу, не смогли завезти, – пояснил Жамсо Гармаев.



Помимо недостатка в рабочих руках, подвела и погода – лето выдалось дождливое, а сырость быстрому ремонту не способствует. После дождя нужно выждать день-полтора, чтобы грунт просох и только затем можно приступать к укладке асфальта. Если же не соблюсти это условие, покрытие разрушится достаточно быстро.



Кроме того, по мнению Жамсо Гармаева, к ремонтной кампании была очень слабая подготовки проектной документации. По этому пункту разъяснения дал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжнимаев. Оказалось, что торги на разработку проектной документации выиграла организация из другого региона.



Сэкономить на качестве



Заместитель директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик»Павел Малых рассказал о наиболее часто встречающихся нарушениях, вывленных в ходе контроля качества проводимого ремонта дорог.



- Подрядчики нарушали технологию производства работ – это выражалось в наличии сколов, трещин на бортовых камнях, была недостаточная обойма на бортовых камнях, Также выявлялась недостаточная толщина асфальто-бетонного покрытия на тротуарах, остановках. На все замечания подрядчикам выдается предписание с установлением срока устранения нарушений, затем проводится повторная проверка, - рассказал Павел Малых.



Вторая категория замечаний относится к определенным видам работ, которые изначально отсутствовали в проекте. Замечания возникли не из-за того, что специалисты не предусмотрели эти виды работ в смете, а потому что, согласно соглашению, заключенному между администрацией города и минтрансом, у дорожно-ремонтной кампании по нацпроекту есть существенное ограничение – ремонт «засчитывается» только в том случае, если выполнены работы по всей протяженности запланированных участков дорог.



- Общая протяженность отремонтированных в этом году дорог должна составлять 30 км. Показатель заключается именно в протяженности проезжей части, 700 млн. рублей были направлены на достижение этого показателя. Тротуары и протяженность ливневок не учитывались, поэтому в связи с недостаточным объемом финансирования на некоторые объекты данные мероприятия не предусмотрели. Мы выходили из ситуации за счет экономии, включали эти работы вторым этапом. Что касается ливневок, где-то мы меняли уклон проезжей части, где-то делали асфальто-бетонные валики, - уточнил Павел Малых.



Больше контроля



– В самом начале ремонтных и строительных работ я, Чимит Валерьевич, обратился к вам с просьбой подключить наших коллег, депутатов каждого по своему округу. Даже больше - подключить общественность и провести совместный контроль выполнения работ нашими подрядчиками. Я считаю, наш опыт удался, – подчеркнул мэр, обращаясь к председателю горсовета.



По словам Чимита Бальжинимаева, была сформирована инициативная группа, в которую вошли депутаты Улан-Удэнского горсовета, представители Общественной палаты Улан-Удэ, некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии» и активные горожане.



– То, что Вы предложили, это очень необходимо, и нужно было делать. Мы проверили более 20 ремонтируемых участков дорог, совершили около 30 выездов. Впервые мы рекомендовали в этом году приостановить дорожные работы. Начали с улиц Революции 1905 года и Хахалова из-за множества замечаний. На практике были другие случаи приостановки работ, – сообщил он.



Горожане также активно включились в контроль ремонтной кампании - люди присылали видео и фото, на которых запечатлевали то, как рабочие кладут асфальт прямо на песок или в лужи, проводят ремонт во время дождя.



– Мы совместно с нашими коллегами депутатами горсовета по каждой дороге делали анализ. Весь полученный опыт сейчас нужно суммировать. Во-первых, для того, чтобы эти ошибки исправить, во-вторых для того, чтобы не допускать их в будущем. Мы продолжаем усиленно финансировать ремонт работ. В этом году беспрецедентная сумма, в три раза больше, чем в предыдущие годы – 700 млн. рублей. В последующие годы мы планируем такие же деньги направить на ремонт наших дорог, – сообщил Игорь Шутенков.



В дальнейшем общественный контроль будет усилен во всех жизнеобеспечивающих отраслях.



– Вот такую практику мы будем распространять в последующем не только на ремонт дорог, но и на ремонт дворовых территорий, ремонт наших детских садиков, школ, – резюмировал мэр.



Фото: ulan-ude-info.ru