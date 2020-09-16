В Бурятии COVID-19 в школы принесли в основном педагоги

Число образовательных учреждений республики, в которые проник коронавирус, достигло 55
В Бурятии случаи заболеваний коронавирусом зарегистрированы в 55 образовательных организациях: 39 в Улан-Удэ, остальные в районах, сообщила сегодня Валентина Бальжанова, заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора.
Напомним, накануне ведомство давало цифру – 51 образовательная организация.
Число случаев групповых заболеваний коронавирусом с заражением персонала и учащихся осталось прежним – четыре школы. Это средние школы № 35 и 55 Улан-Удэ, Тэгдинская средняя школа Хоринского района и Кижингинская школа-интернат.
«К сожалению, согласно данным предварительного расследования, источниками заражения здесь стали в основном педагоги», - отметила Валентина Бальжанова.
В Росптребнадзоре ситуацию оценивают, как ожидаемую. Очные занятия, начавшиеся в школах, ссузах, вузах и системе дополнительного образования связаны с возвращением и формированием коллективов. Это накладывается на обычный сезонный подъем ОРВИ. О второй волне коронавируса речи пока не идет, так как пока превалируют единичные случаи заболевания. Однако на рост заболеваемости COVID-19 в целом по республике ситуация в системе образования, конечно, оказывает.
«Все необходимые противоэпидемические мероприятия в учреждениях проводятся индивидуально. Они зависят от степени и качества организации профилактических мероприятий, принимавшихся ранее в учреждении (утренние фильтры, гибкие графики уроков, приема пищи, максимальное разобщение учащихся, качественное проведение дезинфекционных мероприятий и т.д.)», - рассказала Валентина Бальжанова.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло сегодня 6055. Это на 71 случай больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ – 3516 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5076 человек, умерли 60 человек. Число контактных сейчас составляет 3667 человек.
Фото: 03.rospotrebnadzor.ru/скриншот
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