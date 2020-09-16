Почти 80 человек, прибывших в Бурятию из-за рубежа, не обследовались на COVID-19

Уже составлено шесть протоколов, которые грозят «уклонистам» штрафами от 15 до 40 тысяч рублей



В Бурятии продолжается контроль за людьми, прибывающими из-за рубежа в Россию. В республику прибыло 514 граждан, в т.ч. из Турции, Южной Кореи, Армении, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Германии, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Китая, Вьетнама. Из 435 обследованы на COVID-19.



За невыполнение требования в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг уже составлено шесть протоколов по части 2 статьи 6.3.КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Эта статья предусматривает штраф в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



«К сожалению, мы наблюдаем случаи, когда граждане, по прибытии, игнорируют необходимость сдать анализы на COVID-19, указывают в анкетах неправильные номера и т.д. В очередной раз напоминаю о необходимости соблюдения всех противоэпидемических мер. На сегодня ситуация по новой коронавирусной инфекции в Бурятии остается напряженной, - отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев, - Внимательно следите за состоянием своего здоровья. В случае появления любого ухудшения незамедлительно вызовите врача на дом».



Отметим, простая разница между числом прибывших и числом обследованных показывает, что 79 человек, побывавших в других странах туристами, в командировках или с другими целями, пока не вняли увещеваниям Роспотребнадзора.



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