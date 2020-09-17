Коронавирус ударил по рынку труда в Бурятии

Число обратившихся на биржу труда за несколько месяцев выросло в республике в 6,5 раза



Количество обращений по безработице за июнь-июль 2020 года в Бурятии удвоилось, а с началом блокировок увеличилось в 6,5 раза. Это беспрецедентное увеличение безработицы многие напрямую связывают с глубиной экономического кризиса, в котором оказалась Бурятия. Прежде всего на фоне падения инвестиций, потребительского спроса и продолжения действия ограничительных мер для бизнеса. По данным Росстата, число безработных граждан, вставших в Бурятии на учет в центры занятости, в июне выросло до 24 тыс. человек. А уже в июле число официальных безработных почти удвоилось - до 45,9 тыс. человек.



Вышли из тени



Если же расширить диапазон наблюдений, то выясняется, что резкий подъем безработицы пошел с момента карантина, когда Роспотребнадзор «придавил» многие предприятия самоизоляцией.



Как отмечают эксперты, это рекордный показатель за все время наблюдений за рынком труда Бурятии. Даже в суровые 90-е в регионе не наблюдалось столь галопирующих темпов безработицы.



Впрочем, некоторые экономисты призывают не сгущать краски. По их мнению, ничего сверхъестественного не произошло, рынок труда в регионе стабилен, а скачки показывают лишь трансформацию и «осветление» рынка труда.



- Эти новые безработные просто ранее находились в тени, а сегодня, когда предприятия получают поддержку и должны показывать истинную численность своих работников, им приходится выводить персонал из неофициального сектора, - говорит экономист Алексей Кушнир. - Но когда в рамках «антиковидных» мер они начали регистрироваться на «Рабочей Бурятии», часть предприятий вовремя не смогли открыться по причине того, что платили своим работникам в конвертах. Так что постепенно правительство республики будет выводить предприятия из «серой зоны» оплаты труда. А люди получат в будущем возможность получения пенсии.



Однако это нисколько не умаляет масштаба произошедшей катастрофы на рынке труда Бурятии.



То, что безработица выросла во многом за счет теневого сектора, говорит лишь о том, что эта сфера также после «антиковидных» санкций попала в глубочайший кризис. Люди вынуждены регистрироваться безработными, чтобы получить деньги хотя бы на самое необходимое.



Многие, где один или два члена семьи попали под сокращения, оказались на грани выживания. В этих условиях даже смешные 4,5 тыс. рублей «ежемесячного пособия по безработице» могут быть спасительными. Особенно это актуально для районов республики. Однако вменять рост безработицы лишь одному ковиду было бы неправильно. В Бурятии есть примеры, когда борьба, например, за экологию или «война» с незаконным предпринимательством приводит все к той же проблеме.



- В нашем, ранее благополучном поселке после рейдов природоохранной прокуратуры и других контролирующих ведомств закрылись почти все градообразующие предприятия в области лесопереработки, - говорит общественница из п. Усть-Баргузин Галина Арсеньева. - В результате неумных действий федеральных властей поселок фактически умер. Одни встали на биржу труда, другие уехали на вахту, а третьи (их становится все больше) уезжают на ПМЖ в другие регионы.



Нужны срочные действия



Однако остаются сомнения, что даже сегодняшние показатели по Бурятии отражают истинный масштаб кризиса на рынке труда. Ведь уровень официальной безработицы в 10,8%, выданный работниками статистического фронта в июле, выглядит невероятным достижением на фоне весенних 11%, в результате которых Бурятия попала в число самых проблемных в Дальневосточном федеральном округе.



Но если прирост официально зарегистрированных безработных бьет рекорды, то как объяснить снижение общего уровня безработицы с 11% до 10,8%? Не иначе статистика лакирует реальную действительность?



- Безусловно, уровень безработицы гораздо выше, и это мы видим по числу закрываемых предприятий малого бизнеса, многие из которых не выдержали блокировок, - говорит известный экономист Анатолий Думнов.



По его словам, «то, что мы пережили в прошлый кризис 2009 года, это просто детский лепет по сравнению с кризисом, переживаемым сейчас».



Отметим, что в Бурятии прогнозируется рост числа обратившихся за пособиями по безработице в сентябре. К этому времени закончится летний строительно-ремонтно-вахтовый сезон, а рабочие приедут в республику зимовать. Кроме того, многие работодатели могут к этому времени осознать, что экономический кризис длится слишком долго. И вместо того чтобы переводить людей на неполный рабочий день и тянуть бизнес с убытками, проще его свернуть и не мучиться неопределенностью.



Тем не менее, трудно оценить, что бы произошло с легальным малым и средним бизнесом в период карантина и после него, если бы не господдержка, полученная предприятиями в этот сложный период. Всего, по данным Минэкономики Бурятии, предпринимателям республики оказана поддержка на сумму более 2 млрд рублей.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: pixabay.com

