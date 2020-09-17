В Бурятии суточные приросты случаев COVID-19 бьют рекорды

За минувшие сутки 89 новых случаев, а общее число достигло 6144



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 6144. Это на .89 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 3569 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5107 человек, умерли 60 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 89 новых случаев коронавируса: 16 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3992 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 407 пациентов. Из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 570 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - четверо больных старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 14 человек, старше 65 лет – семь, на ИВЛ одиннадцать больных, старше 65 лет - шесть.



В двух обсерваторах находятся 46 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2941 человека, с нарастающим итогом – от 365 866 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,04%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель уменьшился: по данным на 9 сентября 1,06% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Бурятии находится на седьмом месте среди регионов ДФО.



В Дальневосточном федеральном округе самые высокие проценты смертности заболевших коронавирусом зафиксированы в Камчатском крае – 1,62%, Еврейской автономной области и Амурской области – 1,35% и 1,29% соответственно. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 18 917. Показатель смертности по России - 1,75%. Это на 0,01% выше по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.



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