Суды обязали минсоцзащиты Бурятии создать условия для маленьких сирот

Малышей, изъятых из неблагополучных семей, незаконно помещали в лечебные учреждения



Минсоцзащиты Бурятии и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» обязаны до 1 декабря 2020 года создать условия для воспитания и проживания детей в социальном учреждении для детей-сирот.



Такое решение принял Железнодорожный районный суд Улан-Удэ по иску районной прокуратуры. Поводом послужили результаты проверки. Она установила, что в нарушение Семейного кодекса РФ дети в возрасте от рождения до трех лет, изъятые из неблагополучных семей, необоснованно помещаются в лечебные учреждения. Однако медицинские организации не оказывают социальные услуги по надзору и уходу за детьми, их воспитанию, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) эти судебные постановления остаивл без изменения, апелляционную жалобу представителя регионального министерства – без удовлетворения, отметили в надзорном органе.



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